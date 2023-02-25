دوري أبطال إفريقيا.. الوداد حامل اللقب يستعيد توازنه

استعاد الوداد المغربي حامل اللقب توازنه بفوزه الصعب على ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي بهدف نظيف، أمس الجمعة، في افتتاح الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويدين الفريق المغربي بالفضل في هذا الفوز، للاعب خط وسطه يحيى جبران الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

وتحصل الوداد بذلك على أول ثلاث نقاط له في المجموعة الأولى، ليرتقي إلى المركز الثالث، خلف بترو أتلتيكو وشبيبة القبائل الجزائري ولكليهما أربع نقاط، بينما يتذيل فيتا كلوب الكونغولي الترتيب بلا رصيد.

ويلتقي فيتا كلوب مع ضيفه شبيبة القبائل في وقت لاحق اليوم.

المصدر: RT