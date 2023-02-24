دوري أبطال إفريقيا.. المريخ يسقط شباب بلوزداد ويخلط أوراق "المجموعة العربية"

خلط المريخ السوداني أوراق المجموعة الرابعة "العربية" في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما تغلب على شباب بلوزداد الجزائري 1-0 يوم الجمعة في افتتاح الجولة الـ3 من دور المجموعات.

وسجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي باولو سيرجيو من ركلة جزاء في الدقيقة 31، ليرفع الفريق السوداني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، في انتظار مواجهة الترجي التونسي (6 نقاط) وضيفه الزمالك المصري (نقطة واحدة) غدا السبت، فيما تراجع بلوزداد إلى المركز الثالث (3 نقاط).

وهذا الفوز هو الأول للمريخ في المسابقة القارية منذ يونيو 2017، عندما تغلب على فيروفياريو الموزمبيقي.

ويلتقي لاحقا القطب الثاني للكرة السودانية الهلال مع مضيفه كوتون سبور الكاميروني ضمن المجموعة الثانية، والوداد الرياضي المغربي حامل اللقب مع بترو أتلتيكو الأنغولي في المجموعة الأولى.

المصدر: وكالات