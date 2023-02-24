كأس الرابطة الإنجليزية.. شكوك حول مشاركة راشفورد في النهائي

قال مدرب مانشستر يونايتد، إريك تن هاغ، إنه لا يعرف حتى الآن ما إذا سيكون مهاجمه ماركوس راشفورد جاهزا للمشاركة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد نيوكاسل بعد غد الأحد.

ويقدم ابن الـ25 عاما موسما مميزا وساهم في تأهل "الشياطين الحمر" على حساب برشلونة الإسباني إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي أمس الخميس، إثر فوزهم 2-1 في "أولد ترافورد" بعد تعادلهم الأسبوع الماضي في "كامب نو" 2-2.

وخرج راشفورد الذي سجل 24 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، في الدقيقة 88، وبدا وكأنه يلمح عبر حسابه على "إنستغرام" أنه تعرض لإصابة بعدما نشر صورة على خاصية الـ"ستوري" وهو يخرج نحو نفق غرف الملابس مرفقة برمز تعبيري لشخص مضمد الرأس (مريض أو مصاب).

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي الجمعة عما إذا سيكون راشفورد جاهزا، قال تن هاغ "لا أعلم. اللاعبون يأتون إلى هنا (المركز التدريبي في كارينغتون). علينا أن نقوم بالكشوفات والفحوصات الطبية".

وتابع "قمنا بذلك أمس ولكن بعد المباراة مباشرة لا يمكنك تحديد ذلك، يجب أن ننتظر فحصا دقيقا مئة في المئة".

كما أكد تن هاغ أن المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الذي لم يلعب منذ مطلع الشهر لن يكون متاحا.

ويتطلع مانشستر يونايتد لإنهاء جفاف دام ستة أعوام عندما حقق في 2017 لقب كأس الرابطة بالذات و"يوروبا ليغ"، فيما يبحث نيوكاسل عن لقب محلي أول منذ 1955.

المصدر: وكالات