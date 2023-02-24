مدرب مانشستر يونايتد: أقصينا متصدر "الليغا" وبطل السوبر على حساب ريال مدريد

أبرز مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، عقب إقصاء فريقه لبرشلونة من الدوري الأوروبي، أن "الشياطين الحمر" فازوا على فريق يتقدم بفارق ثماني نقاط على ريال مدريد في الدوري.

وخسر برشلونة أمام مضيفه مانشستر يونايتد 1-2 أمس الخميس في مباراة إياب دور الـ32 بعد التعادل 2-2 ذهابا في إسبانيا، ليحسم الفريق الإنجليزي بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

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وعلق تين هاغ على تأهل فريقه قائلا: "كلنا رأينا ما فعله ريال مدريد مع ليفربول هذا الأسبوع (فاز الريال 5-2)، إنها ليلة رائعة، لقد قمنا بإقصاء متصدر الليغا (برشلونة)، فريق يتجاوز ريال مدريد في الترتيب".

وعاد المدرب الهولندي لتسليط الضوء على قيمة هذا الانتصار، موضحا "حين تفوز على فريق تغلب على ريال مدريد في كأس السوبر 3-1 ويتقدم عليه بفارق ثماني نقاط (في الدوري) ثم ترى أداء الريال أمام ليفربول.. هذا يعني أنك فزت على فريق عظيم".

وأكد "هذا يعني أن لدينا إمكانية للفوز على أفضل الفرق، دائما تحتاج للنتائج لتؤمن بذلك، حين تفوز على برشلونة الذي يعد واحدا من أفضل الفرق في العالم، هذا يعزز ثقتك في أنك تستطيع الفوز على أي فريق".

المصدر: وكالات