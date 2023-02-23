ريال مدريد يتلقى ضربتين موجعتين قبل مواجهة أتلتيكو وبرشلونة

أعلن ريال مدريد إصابة جناحه البرازيلي رودريغو ومدافعه النمساوي ديفيد ألابا، قبل يومين من مواجهة الغريم أتلتيكو مدريد في قمة المرحلة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال ريال مدريد في بيان نشره يوم الخميس على حسابه في موقع "تويتر": "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا رودريغو من الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في عضلة الكمثري اليسرى، عودته تعتمد على تعافيه".

وفي بيان ثان قال ريال مدريد: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا ديفيد ألابا من الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في الثلث البعيد من العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى، عودته تعتمد على تعافيه".

ووفقا لتقارير إعلامية إسبانية، فإن ألابا سيغيب عن الملاعب لمدة شهر، أما رودريغو فسيغيب لنحو 10 أيام.

وسيغيب الثنائي بالتالي عن مواجهة أتلتيكو المقررة بعد غد السبت، كما يتوقع غياب ألابا عن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، في الثاني من مارس المقبل، كما سيغيب المدافع النمساوي على الأرجح عن مواجهة الريال وبرشلونة لحساب المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني، يوم 19 مارس المقبل.

في المقابل، تحوم الشكوك حول قدرة رودريغو على اللحاق بمباراة الكلاسيكو في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

المصدر: madridistas.com