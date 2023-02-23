المغربي مزراوي يعاود تدريباته مع بايرن ميونخ

عاد المدافع المغربي نصير مزراوي إلى التدريبات الجماعية لنادي بايرن ميونخ، بعد قرابة شهرين من إصابته بمضاعفات جراء فيروس كورونا خلال مشاركته مع "أسود الأطلس" في مونديال قطر 2022.

ونشر بايرن على حسابه في موقع "تويتر"، فيديو لمشاركة مزراوي في أول تدريب جماعي له في العام 2023 مع حامل لقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الماضية، وكتب "أهلا بعودتك".

Things you love to see 😍



Welcome back to team training, Nous! 🙌#MiaSanMiapic.twitter.com/J9RTcYAjz8 — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 23, 2023

وكان مزراوي (25 عاما)، أصيب بالتهاب في التامور، أي الغشاء المحيط بالقلب، بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي أبعده عن الملاعب لأكثر من شهرين.

وانتقل مزراوي إلى بايرن من أياكس الهولندي في صيف العام 2022، واكتسب مكانه تدريجيا للعب مع النادي البافاري وغالبا ما كان يشارك في الجانب الأيمن من الدفاع، بخلاف مركزه إلى اليسار مع المنتخب المغربي في مونديال قطر.

ومع عودة مزراوي، بدأ يفرغ مستوصف بايرن تدريجيا، إذا لم يبق في قائمة الغائبين حتى نهاية الموسم إلا حارس المرمى مانويل نوير (كسر في الجزء السفلي من الساق اليمنى)، والمدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز (تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى).

وكان النادي البافاري استعاد الأحد الماضي، مهاجمه السنغالي ساديو ماني العائد بدوره إلى التمارين الجماعية، عقب تعافيه من إصابة في عظمة الشظية اليمنى في أوائل نوفمبر ضد فيردر بريمن.

المصدر: وكالات