مدرب لايبزيغ ينهي الجدل بشأن مستقبل مدافعه غفارديول

أقفل مدرب لايبزيغ الألماني، ماركو روزه، الباب أمام رحيل المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول، وذلك بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه أمام مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخطف غفارديول بضربة رأسية هدف التعادل أمام مانشستر سيتي 1-1 أمس الأربعاء، كما قلص خطورة مهاجم "السيتي" العملاق النرويجي إرلينغ هالاند في أمسية لم ينجح فيها الأخير في هز الشباك.

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وبات غفارديول في عامه الثاني مع لايبزيغ قادما من دينامو زغرب، هدفا للعديد من الأندية الأوروبية جراء المستوى الرائع الذي ظهر به إن كان مع فريقه الألماني أو بقميص منتخب بلاده في مونديال قطر العام الماضي.

وكانت وسائل إعلام ألمانية نقلت عن غفارديول قوله "ربما سأغادر بعد (زميلي) كريستوفر (نكونكو)" في إشارة إلى تقارير أفادت بأن نكونكو توصل إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي.

ووضع روزه حدا للتكهنات بشأن مستقبل غفارديول قائلا "لا يبدو أن العناوين تزعجه".

وأضاف "هو لاعب في لايبزيغ، وأعتقد أنه سيبقى في لايبزيغ".

وأردف "خلال حديثه (غفارديول) عن كريستوفر، ابتسم، ولكن بالتأكيد، في الصحف، لا يمكنكم رؤية الابتسامة".

وختم قائلا "غفارديول قال إنه يحب المكان هنا ويشعر بالراحة. كمدرب تريد أن تعمل مع أفضل اللاعبين".

المصدر: أ ف ب