مرتضى منصور يعلن نهاية أزمة قيد الزمالك لصفقاته الشتوية

أكد رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، أن أزمة قيد الصفقات الشتوية لفريقه، قد انتهت بشكل رسمي.

ووافق اتحاد الكرة المصري، يوم الأربعاء على قيد الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة في صفوف نادي الزمالك، بعد سداد الأخير جزءا من ديونه لدى الاتحاد.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر قناته في موقع "يوتيوب": "أزمة ومرت الحمد لله، الزمالك كان له الحق في قيد اللاعبين، وحصلنا على الكارنيهات (البطاقات) الخاصة بأحمد بلحاج وناصر منسي ومحمود شبانة".

وأضاف: "تواجدت اليوم باتحاد الكرة المصري، قمت بدفع كافة المستحقات الخاصة بقيد اللاعبين، والثلاثي سوف يتواجد بقائمة مباراة الترجي التونسي" المقررة السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وأكمل: "أطالب جمهور الزمالك بدعم اللاعبين، ومساندة الفريق والجهاز الفني في لقاء الترجي المهم".

المصدر: وكالات