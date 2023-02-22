هنري يعلق على سقوط ليفربول بخماسية أمام ريال مدريد

علق أسطورة منتخب فرنسا ونادي أرسنال، تييري هنري، على هزيمة ليفربول الثقيلة أمام ريال مدريد بنتيجة 2-5، أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال هنري في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ليفربول تلقى العديد من الأهداف ضد برينتفورد وولفرهامبتون وبرايتون (في الدوري)، ثم ريال مدريد".

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وأضاف: "رأيت فريقا ضعيفا أمام ريال مدريد، لقد كانوا متقدمين 2-0، هذه بالضبط البداية التي يريدها أي فريق ضد الريال".

وتابع: "ومع ذلك، لم يتماسكوا، بدا الفريق هشا. بعض الأشياء بحاجة إلى التغيير".

وأكمل: "لا أعتقد أنه يجب رحيل يورغن كلوب (مدرب ليفربول)، لكن مستوى بعض اللاعبين لم يعد يرتقي لفريق بحجم ليفربول".

وختم: "هذا يحدث للأفضل، لقد حدث لي أيضا، إنها نهاية حقبة".

وخطا ريال مدريد بفوزه العريض على ليفربول خطوة عملاقة نحو التأهل للدور ربع النهائي ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه وذلك قبل استضافته "الريدز" في مباراة العودة بعد ثلاثة أسابيع.

المصدر: وكالات