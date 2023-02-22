"كابونغا" الخارق يستعد لسحب طائرة للجيش المصري لدخول موسوعة غينيس

أعلن المصارع المصري أشرف محروس المشهور بـ"كابونغا"، عن موافقة القوات الجوية المصرية لسحب طائرة من نوع C-130 تمهيدا لدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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وقال كابونغا:" أخيررررررررررا... عاااااااجل الحمدلله وبفضل الله وحده تم الموافقة المبدأية اليوم على سحبي طيائرة من القوات الجوية المصرية بخصوص دخولي بها موسوعة غينيس العالمية هسحب بأسناني وكتفي علشان بإذن الله هكسر 4 أرقام قياسية".

وتمكن أشرف كابونجا، الملقب بـ"أقوى رجل ‎في العالم"، من جر 6 عربات من مترو الأنفاق بالورش الخاصة بمحطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، وتمكن من التفوق على الأوكراني الذي سحب 204 أطنان.

وكان المصارع أشرف كابونجا ابن محافظة الإسماعيلية، حصل على تصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد كسره للرقم القياسي الهندي لسحب الشاحنات العملاقة، وسحبه شاحنة تزن 15 طنا بأسنانه، وذلك يعد أكبر من الرقم الذي حققه أحد الهنود وقام بسحب شاحنة بوزن 13 طنا.

المصدر: RT