ميسي يرد على نادال: كلماتك أفقدتني القدرة على الحديث

رد الأرجنتيني ليونيل ميسي، على إطراء نجم التنس العالمي، الإسباني رافائيل نادال له، بعد ترشح الثنائي للفوز بجوائز لوريوس للرياضة العالمية 2023.

ويتنافس على الجائزة كل من نادال وميسي، إلى جانب كل من الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والهولندي ماكس فيرستابن سائق الفورمولا 1، والسويدي موندو دوبلانتيس بطل العالم في قفز الزانة ونجم كرة السلة الأمريكي ستيفين كوري.



وسبق وأن كتب نادال: "من دواعي شرفي أن يتم ترشحي مرة أخرى لجائزة لوريوس لأفضل رياضي في العام، ولكن هذه السنة دعونا نذهب مع ليونيل ميسي، فهو يستحقها".



ورد عليه ميسي عبر حسابه على "إنستغرام": "أن يقول رياضي بحجمك هذا الأمر عني، فهذا يتركني غير قادر على الحديث".

Champions on and off the field. Nadal & Messi pic.twitter.com/dY72RGpeNd — Angelo Mangiante (@angelomangiante) February 22, 2023

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وأضاف ميسي: "أشكرك كثيرا، أنت أيضا تستحق كل شيء بالنظر إلى منافستك في كل مرة تدخل فيها أرض الملعب".



واستطرد: "أنت بطل ولدينا الكثير من المنافسة هنا؟ حقا كل المرشحين يستحقون الجائزة هذا العام".



يذكر أن نادال سبق وأن توج بتلك الجائزة مرتين من قبل عامي 2011 و2021، فيما نالها ميسي في 2020 مناصفة مع لويس هاميلتون.

المصدر: "وسائل إعلام"