دوري أبطال أوروبا.. برنامج مباريات الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي

تقام مساء يوم الأربعاء آخر مباراتين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحل مانشستر سيتي الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على لايبزيغ الألماني في المباراة الأولى، فيما يستضيف إنتر الإيطالي نادي بورتو البرتغالي في المباراة الثانية.

Predict 2 players to dominate on Wednesday... ⚡️#UCLpic.twitter.com/gzFM3SzT25 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2023

وتقام المباراتان في نفس التوقيت الساعة الـ23:00 بتوقيت السعودية الـ20:00 بتوقيت غرينيتش.

المصدر: RT