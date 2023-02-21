التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وريال مدريد

أعلن مدربا ليفربول وريال مدريد عن التشكيلة الأساسية لفريقيهما لخوض مباراتهما في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء يوم الثلاثاء.

واختار مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو غوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - ستيفان بايتيتش

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.

⭐ #LIVRMA TEAM NEWS ⭐



Our line-up to face @realmadrid tonight in the #UCL last-16 first leg 🔴 — Liverpool FC (@LFC) February 21, 2023

أما المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فقرر الدفع بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديغر، وألابا

خط الوسط: كامافينغا، فالفيردي، ومودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو، وبنزيما.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا بعد ثلاثة أسابيع في مدريد في مباراة العودة لتحديد المتأهل منها للدور ربع النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد هو حال لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، وتوج باللقب على حساب ليفربول بالذات بفوزه عليه في المباراة النهائية بهدف دون رد.

المصدر: RT