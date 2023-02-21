الدوري الإنجليزي.. ليدز المهدد بالهبوط يعيّن خافي غراسيا مدربا له

عيّن ليدز يونايتد، وصيف القاع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، الإسباني خافي غراسيا مدربا له ضمن إطار سعيه لتفادي الهبوط.

ووقع غراسيا، المدرب السابق لنادي واتفورد والذي قاده إلى نهائي كأس إنجلترا عام 2019، ما وصفه ليدز بأنه عقد "مرن" ليحل بدلا من المدرب الأمريكي جيسي مارش المقال من مهامه في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأفاد النادي في بيان "يسر ليدز يونايتد أن يعلن عن موافقة النادي على الشروط مع خافي غراسيا ليصبح مدرب الفريق الأول للرجال بشرط الحصول على تصريح عمل".

وأضاف "لقد وافق صاحب الخبرة البالغ 52 عاما على عقد مرن في (ملعب) إيلاند رود".

وكان ليدز، أقال مدربه السابق مارش الشهر الحالي بعد الخسارة أمام نوتنغهام فورست 0-1 في المرحلة 22 من الدوري، وليوكل لمدرب فريق الناشئين بالنادي، مايكل سكوبالا المهام الفنية مؤقتا.

ويعود الفوز الأخير لليدز صاحب المركز التاسع عشر ما قبل الأخير في "بريميرليغ" إلى 5 نوفمبر (فاز على بورنموث 4-3 في المرحلة 15)، علما بأنه يتقدم بفارق نقطة عن ساوثهامبتون متذيل الترتيب (19 مقابل 18) الذي يستضيفه السبت ضمن منافسات المرحلة الـ25.

المصدر: أ ف ب