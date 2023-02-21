تشيلسي يعلن مغادرة لاعبه أزيبيليكويتا للمستشفى

أعلن نادي تشيلسي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، مغادرة سيزار أزيبيليكويتا قائد الفريق، المستشفى وأنه "يتعافى بشكل جيد" بعد تعرضه لركلة في الرأس خلال مباراة في الدوري الإنجليزي.

وغادر أزيبيليكويتا الملعب محمولا على نقالة مرتديا دعامة للرقبة ويتنفس من قناع الأوكسجين بعد توقف اللعب لمدة 10 دقائق بعد إصابته في وجهه من قبل لاعب ساوثهامبتون، سيكو مارا في خسارة تشيلسي 0-1 السبت الماضي.

وأعلن تشيلسي إصابة أزيبيليكويتا بارتجاج في المخ.

وقال تشيلسي: "الفريق الطبي للنادي يراقب عن كثب حالة سيزار ويلتزم ببروتوكولات الارتجاج المهمة المعمول بها لضمان سلامته".

وانضم أزيبيليكويتا (33 عاما) إلى تشيلسي عام 2012 وساعد النادي في الفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا عام 2021، وتم اختياره قائدا للفريق عام 2019.

المصدر: أ ب