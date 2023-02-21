جمهور ليفربول يفسد ليلة ريال مدريد في دوري الأبطال

لم يتوان جمهور ليفربول، عن إيجاد الطرق لإزعاج لاعبي ريال مدريد، قبل مواجهة الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، أطلق مشجعو ليفربول، ألعابا نارية صاخبة في الساعة الثانية صباحا بجوار الفندق الذي يقيم به لاعبو ريال مدريد.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جمهور ليفربول حاول إفساد حصول نجوم الملكي على قسط من الراحة قبل مواجهة دوري الأبطال المنتظرة.



وواجه ليفربول، ريال مدريد في المباراة النهائية للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريال بهدف أحرزه البرازيلي فينيسيوس جونيور.



يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي ريال مدريد في وصافة الليغا خلف برشلونة.

المصدر: "وسائل إعلام"