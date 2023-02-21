جماهير نيوكاسل تكرم أتسو "ضحية الزلزال" بمبادرة خاصة في موطنه

قامت جماهير نيوكاسل بتكريم لاعبها السابق كريستيان أتسو، الذي لقي حتفه إثر زلزال ضرب تركيا قبل أسبوعين.

ووصل جثمان أتسو لاعب هاتاي سبور التركي، ولاعب منتخب غانا لكرة القدم، إلى أكرا العاصمة الغانية، بعد يوم من العثور على جثة أتسو في وقت متأخر من الجمعة الماضي، تحت أنقاض منزله الذي انهار عليه بفعل الزلزال "المدمر" الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وكان نائب رئيس غانا، محمدو باوميا، على رأس مستقبلي نعش اللاعب المغطى بعلم البلاد، في مطار كوتوكو الدولي.

وبدأ مشجعو نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بجمع الأموال لدعم جمعية خيرية للأطفال تخليدا لذكرى كريستيان أتسو، الذي سبق له الدفاع عن ألوان "المكبايس" في الفترة بين عامي 2016 و2021.

وذكرت صحيفة standard البريطانية، أن أتسو كان سفيرا لجمعية Arms Around the Child الخيرية التي تهدف إلى بناء مدرسة في موطنه غانا.

وقالت مجموعة المشجعين إنهم أرادوا إظهار تقديرهم للاعب السابق الذي تأكدت وفاته، بعد 12 يوما من وقوع الزلزال المدمر.

This is absolute class act from the Newcastle fans for Christian Atsu 🥺💔



pic.twitter.com/qFKppC7Dqj — uncle_fiii (@Uncle__fii) February 18, 2023

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وقال متحدث باسم الجمعية: "كان كريستيان أتسو شخصية محبوبة في منطقة تينيسايد، ونأمل إيجاد طريقة للمشجعين، لإظهار التقدير لخدمته لنادي نيوكاسل والمنطقة التي كان يقطن فيها، من خلال جمع الأموال لجمعية خيرية رائعة كان يعمل معها".

ونقلت الصحيفة عن إيلي ميلنر، التي تعمل في المؤسسة، قولها: "لقد أثر كريستيان على حياة كثيرين من خلال عمله الخيري، ونحن مصممون على الحفاظ على إرثه حيا من خلال جمع الأموال لبناء مدرسة في بلدة سينيا بيراكو الغانية، ودعم الأطفال الذين أحبهم قبل وفاته".

وتعاقد هاتاي سبور مع أتسو في سبتمبر 2022، قادما من الرائد السعودي، ومن حينه لعب 4 مباريات بجميع البطولات، سجل خلالها هدفا وحيدا.

وكان هذا الهدف الوحيد، سجله أتسو قبل ساعات فقط من وقوع الزلزال، وجاء في مرمى قاسم باشا يوم 5 فبراير في الدقيقة الأخيرة، من المباراة التي جرت ضمن الجولة الـ23 من الدوري التركي، والذي منح من خلاله الفريق فوزه السادس في الموسم الجاري.

وبدأ أتسو مع فريق بورتو البرتغالي، وارتدى قميص ملقة بإسبانيا، ثم دافع عن ألوان أندية تشيلسي وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل في إنجلترا، قبل الوصول إلى هاتاي سبور.

المصدر: "وكالات"