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غوارديولا يحث نجم مانشستر سيتي على منافسة محرز

الرياضة

غوارديولا يحث نجم مانشستر سيتي على منافسة محرز
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فسر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سبب عدم مشاركة الجناح الإنجليزي الدولي فيل فودين في مباريات "السيتي" بشكل منتظم في الفترة الأخيرة.

وقال غوارديولا في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "فيل فودين عليه التنافس مع (جناح مانشستر سيتي الآخر الجزائري رياض) محرز الذي يلعب بشكل جيد، ومع لاعبين آخرين. الأمر مجرد منافسة".

وأضاف: "ما يجب قوله هو عدم الشعور بالإحباط. على فودين أن يقدم أفضل أداء ممكن لديه، وبعد ذلك، ستكون الأمور سهلة".

وشارك فودين مع "السيتي" هذا الموسم في 30 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في إحراز تسعة أهداف وصنع أربعة أهداف أخرى. 

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة، ويتخلف بنقطتين عن أرسنال المتصدر.

المتصدر: وكالات

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