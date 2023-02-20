في واقعة نادرة.. حكم هولندي يتعاطف مع نجم أياكس ويرفض إنذاره (فيديو)

شهدت مباراة أياكس أمستردام وسبارتا روتردام أمس الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من الدوري الهولندي لكرة القدم، لقطتين جميلتين لهما بعد إنساني.

وكان نجم أياكس، الغاني محمد قدوس بطل اللقطة الأولى وحكم اللقاء بول فان بوكيل بطلا للثانية.

وسجل قدوس هدف أياكس الرابع في الدقيقة 84 من ركلة حرة، ليؤكد فوز فريقه برباعية نظيفة.

Christian Atsu’s last ever goal was a free kick. Mohammed Kudus dedicated his goal today to Atsu after scoring a free kick.



A befitting tribute 🙏🏽🇬🇭pic.twitter.com/7NqsxEIPRv — #3Sports (@3SportsGh) February 19, 2023

واحتفل النجم الغاني بالهدف برفع قميصه ووضعه خلف رأسه، ليكشف عن آخر خصصه من أجل نعي وفاة مواطنه الراحل كريستيان أتسو الذي كان من ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا مؤخرا.

Top gesture, Top referee and Top interview by 🇬🇭Mohammed Kuduspic.twitter.com/pgGSTdARK7 — George Addo Jnr (@addojunr) February 20, 2023

وكتب قدوس على قمصيه "أرقد في سلام أتسو".

اللافت أن احتفال قدوس برفع قميصه كان يستوجب حصوله على إنذار، لكن وفي لقطة إنسانية أخرى، لم يحرك حكم المباراة ساكنا، وتجاهل رفع البطاقة الصفراء في وجه اللاعب الغاني.

وكشف قدوس، في تصريحات نقلتها قناة "ETV" الغانية، عن سر عدم إشهار الحكم بطاقة صفراء في وجهه.

وقال نجم أياكس: "لدينا قواعد لكرة القدم، لكن هذا الأمر تجاوز حدود اللعبة، ويتعلق بالحياة والموت".

وأضاف "الحكم قال لي إنه غير مسموح لي خلع القميص، لكنه أخبرني بأنه يتفهم أن الوضع أكبر من كرة القدم.. احترام كبير مني للحكم".

يذكر أن هاتاي سبور التركي، كان آخر ناد لعب له أتسو في مسيرته الاحترافية، التي دامت لأكثر من 12 عاما.

المصدر: وكالات