راموس معلقا على هدف ميسي "القاتل": لم أعد أتفاجأ من أهداف ليو!

علق مدافع باريس سان جيرمان، الإسباني المخضرم سيرخيو راموس على هدف زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي "القاتل" في مرمى ليل، أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري الفرنسي.

وفي سيناريو "مجنون"، وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخير والنتيجة تشير للتعادل 3-3، أهدى ميسي فريقه النقاط الثلاث بتسجيله هدف الفوز (4-3) من ركلة حرة بقدمه اليسرى تجاوزت الحائط لتصطدم بأسفل القائم الأيسر لحارس ليل وتهز الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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وبعد المباراة، علق راموس، مدافع ريال مدريد السابق على هدف غريمه السابق في برشلونة وزميله الحالي في باريس سان جيرمان قائلا: "ميسي لم يعد يفاجئني، في برشلونة كان معتادا على تقرير مصير المباريات كما فعل اليوم (أمس)، أنا سعيد لأنه الآن في فريقي".

وبهذا الفوز، وصل باريس سان جيرمان للنقطة 57 معززا صدارته للدوري الفرنسي، بفارق خمس نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا، فيما توقف رصيد ليل عند 41 نقطة في المركز السادس.

المصدر: sports.ru