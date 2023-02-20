الروسي مدفيديف يتوج بلقبه الأول لـ2023 ويتقدم 3 مراكز في التصنيف العالمي

توج الروسي دانييل مدفيديف، بلقبه الأول منذ أكتوبر الماضي بفوزه على الإيطالي يانيك سينر (5-7)، (6-2)، (6-2) الأحد في نهائي دورة روتردام الهولندية للتنس.

واحتاج الروسي، الذي تصدر تصنيف رابطة المحترفين "إيه تي بي" لمدة 16 أسبوعا العام الماضي، إلى وساعتين و29 دقيقة كي يحقق فوزه الخامس على سينر من أصل 5 مواجهات جمعته بابن ال21 عاما المتوج الأحد الماضي في دورة مونبلييه بلقبه السابع في مسيرته.

ووضع مدفيديف خلفه مشاركتيه الأخيرتين المخيبتين في هذه الدورة، حيث انتهى مشواره عند الدور الأول عامي 2020، 2021 أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل، والصربي دوشان لايوفيتش تواليا.

HE CELEBRATED THAT ONE

First final of the year, first title !

Just incredibly happy of the level and the mentality Daniil showed this week 🥺❤️ pic.twitter.com/n8q1qI0vwS — Did Daniil Medvedev Celebrate? (@DidMedCelebrate) February 19, 2023

ورفع الروسي رصيده الى 16 لقبا من أصل 28 مباراة نهائية، وعاد لمنصة التتويج لأول مرة منذ أن أحرز لقب دورة فيينا في أكتوبر على حساب الكندي دينيس شابوفالوف.

بهذا التتويج، شق مدفيديف طريقه الاثنين إلى نادي العشرة الأوائل في المركز الثامن في تصنيف "إيه تي بي" "التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين"، بعدما دخل دورة روتردام وهو في المركز ال11.

فيما حافظ النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، على موقعه في صدارة التصنيف العالمي وتراجع كل من الكندي فيليكس أوجه أليازيمي والدنماركي هولجر رون والبولندي هوبرت هركاتش مركزا واحدا، بينما تقهقر الإيطالي يانيك سينر مرتبتين ليحتل المركز 12.

وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز ال10 الأولى كما يلي:



الصربي نوفاك دجوكوفيتش في المركز الأول برصيد 7070 نقطة



الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز ال2 برصيد 6480 نقطة



اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز ال3 برصيد 5940 نقطة



النرويجي كاسبر رود في المركز ال4 برصيد 5515 نقطة



الروسي أندريه روبليف في المركز ال5 برصيد 3860 نقطة



الإسباني رافائيل نادال في المركز ال6 برصيد 3815 نقطة



الأمريكي تايلور فريتز في المركز ال7 برصيد 3660 نقاط



الروسي دانييل مدفيديف في المركز ال8 برصيد 3250 نقطة



الكندي فيليكس أوجه أليازيمي في المركز ال9 برصيد 3200 نقطة



الدنماركي هولجر رون في المركز ال10 برصيد 3161 نقطة.

المصدر: "وكالات"