بعد إصابة خطيرة في مونديال قطر 2022.. ياسر الشهراني يدخل قائمة الهلال لأول مرة

عاد لاعب نادي الهلال السعودي، ياسر الشهراني، إلى قائمة "الزعيم" للمرة الأولى، منذ تعرضه لإصابة خطيرة مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وكشف نادي الهلال عن قائمة لاعبيه لخوض دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2022، وقد ضمت اسم ياسر الشهراني لبالغ من العمر 30 عاما.

📋 هُنـا قائمة #وصيف_العالم.. وحامل لقب دوري أبطال آسيا المغادرة إلى "قطر"؛ لخوض الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا 2022م 💙#الهلالpic.twitter.com/QXVbqGfbdr — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 17, 2023

وخضع الشهراني لتدريبات علاجية، الأربعاء الماضي، في إطار مرحلة التعافي بعد إجراء عمليتين جراحيتين في البطن والوجه، عقب اصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس، خلال مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني، في مستهل مشوارهما في المونديال، وانتهت بفوز تاريخي "للأخضر" على "التانغو" بطل العالم، بهدفين مقابل هدف واحد.

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وغاب الشهراني عن تشكيل "الأخضر" أمام بولندا والمكسيك، إضافة إلى مباريات الهلال في المسابقات المحلية وكأس العالم للأندية في المغرب مطلع شهر فبراير الجاري، قبل أن يعود مجددا إلى قائمة الفريق.

ويستضيف نادي الهلال مساء غد الاثنين، فريق شباب الأهلي الإماراتي، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة القطرية.

المصدر: وكالات