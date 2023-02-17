ناد فرنسي يتقدم بشكوى بسبب تصوير "فيلم إباحي" خلال مباراة على ملعبه

تقدم نادي نيس الفرنسي بشكوى إثر تصوير فيلم إباحي في ملعبه خلال مباراته أمام نظيره ليل ضمن الدوري المحلي، وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووقعت الحادثة خلال فوزهم على ليل في 29 يناير الماضي، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 1-0 لأصحاب الأرض بفضل هدف جايتان لابورد.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلة إباحية "قبلت، على ما يبدو، التحدي" المتمثل في تصوير مشهد داخل ملعب "أليانز ريفيرا" ويعتقد أنها اختارت مشجعا عشوائيا لتنفيذ التحدي الذي حدث في مراحيض الملعب خلال إقامة مباراة جماهيرية.

وحظي الفيلم بمئات آلاف المشاهدات منذ عرضه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ليتم إبلاغ النادي من قبل المشجعين.

French club Nice file a complaint after PORN film is made inside their stadium DURING January match https://t.co/G3xViwyL9P — MailOnline Sport (@MailSport) February 15, 2023

وكانت الشركة المشغلة للملعب قدمت شكوى ثانية بسبب "ارتباط صورة الملعب بالفعل الإباحي"، فيما قدم مطار "نيس كوت دزور" شكوى ثالثة بسبب فيلم آخر يعود إلى عدة أشهر مضت، كانت صورته فتاة شابة داخل أروقته.

وقال النادي في تعقيب لوكالة "فرانس برس": "جرى تقديم دعوى بتشويه الصورة من قبل نادي نيس يوم الثلاثاء جراء نشر فيديو إباحي في الملعب".

يذكر أن نادي نيس مملوك من قبل الملياردير الإنجليزي والرئيس التنفيذي لشركة إينيوس سير جيم راتكليف، الذي من المقرر أن يقدم عرضا للاستحواذ على مانشستر يونايتد الإنجليزي.

المصدر: dailymail