السعودية تقتحم سباق الاستحواذ على مانشستر يونايتد

ذكر تقرير صحفي مساء الخميس، أن الأمور بدأت تتضح بشكل أكبر، فيما يتعلق بطلبات الاستحواذ على مانشستر يونايتد بعد أن أبدى ملاك النادي الإنجليزي "عائلة غليزر" انفتاحهم على فكرة بيعه.

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ووفقا لصحيفة "التليغراف" الإنجليزية، فإن مستثمرين سعوديين يستعدون لتقديم عرض من أجل شراء مانشستر يونايتد، ليدخلوا بذلك في منافسة مع التحالف القطري الراغب في الاستحواذ على النادي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن الملياردير البريطاني جيم راتكليف سيقدم أيضا عرضا لشراء مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن شركات خاصة في العاصمة السعودية الرياض أجرت استفسارات رسمية، ويبدو أنها مستعدة لإتمام أكبر صفقة في تاريخ الرياضة.

المصدر: "وسائل إعلام"