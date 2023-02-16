بعيد ميلاده الـ60.. مايكل جوردان يتبرع بمبلغ قياسي

سيتبرع أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان، بمبلغ قياسي قدره 10 ملايين دولار لمؤسسة "Make a wish" (تمنى أمنية) للاحتفال بعيد ميلاده الـ60 الجمعة.

ويعتبر تبرع نجم شيكاغو بولز السابق لهذه الجمعية والذي يهدف إلى تحقيق أمنيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و18 عاما والذين يعانون من أمراض خطيرة، الأكبر في تاريخ المنظمة غير الربحية ومقرها ولاية أريزونا والتي تأسست منذ 43 عاما.



ويملك حامل لقب دوري "أن بي إيه"، 6 مرات ارتباطا طويلا مع المنظمة، حيث عمل أولا معها في عام 1989.



وجاء في بيان للمؤسسة، أن الملياردير الذي سيبلغ عامه الستين الجمعة يأمل في أن تلهم لفتته الآخرين للتبرع للمؤسسة.



ونقل البيان عن جوردان قوله: "على مدار 34 عاما الماضية، تشرفت بالشراكة مع (Make a wish) والمساعدة في جلب الابتسامة والسعادة للعديد من الأطفال".



وتابع: "رؤية صمودهم وقوتهم خلال هذه الاوقات العصيبة من حياتهم كانت حقا مصدر إلهام. لا يمكنني التفكير في هدية عيد ميلاد أفضل من رؤية الآخرين يشاركونني في دعم Make a wish، حتى يتمكن كل طفل من تجربة سحر تحقيق أمنيته".



يعتبر الكثيرون جوردان أعظم لاعب كرة سلة في التاريخ، إذ توج بجائزة أفضل لاعب في النهائيات 6 مرات وأفضل لاعب في الدوري 5 مرات.

المصدر: "وكالات"