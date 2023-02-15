"قد أقتل حبيبي السابق".. رسالة "تهديد" من شاكيرا إلى بيكيه في عيد الحب! (فيديو)

وجهت المطربة الكولومبية شاكيرا رسالة مبطنة للإسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق وصديقته الجديدة، وذلك عندما كانت تقوم بتحريك الشفاه لأغنية تقول كلماتها "قد أقتل حبيبي السابق".

ونشرت شاكيرا عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو لأغنية تسمى "Kill Bill" في يوم عيد الحب، لتواصل معركة طلاقها المريرة مع بيكيه.

وفي مقطع الفيديو، تقوم شاكيرا بمسح الأرضية وهي تدندن كلمات الأغنية التي تقول: "قد أقتل حبيبي السابق، وليست هذه أفضل فكرة، صديقته الجديدة ستكون التالية، كيف سأصل إلى هنا".

ولم تترك شاكيرا أي تعليق على مقطع الفيديو، لكن بالطبع تكهن الكثير بأنها كانت تبعث برسالة إلى بيكيه.

وحظي الفيديو بإعجاب أكثر من مليونين و450 ألف شخص، خلال يوم واحد فقط تقريبا، على صفحتها التي يتابعها أكثر من 82 مليونا.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من إشارة بيكيه إلى حبيبته الجديدة كلارا شيا، بعدما وصفها لأول مرة على الملأ بأنها صديقته، بعدما تم تصويرهما وهما يسيران في شوارع مدينة برشلونة.

وأعلن بيكيه وشاكيرا انفصالهما في الصيف الماضي، وسط شائعات بأن نجم برشلونة السابق قام بخيانتها، ويخوض الثنائي معركة قضائية طاحنة بشأن حضانة ابنيهما وملكية القصر الذي كانا يعيشان فيه.

المصدر: وسائل إعلام