عقاب غير مسبوق للعنصرية في الدوري البرازيلي

سيعاقب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الفرق التي ترتكب أعمالا عنصرية بخصم نقاط من رصيدها، وفقا لقانون الدوري الذي أقرته أندية الدرجة الأولى البالغ عددها 20.

وفي بيان صدر الثلاثاء بالتوقيت المحلي، أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه "سيعاقب بصرامة الجرائم العنصرية" وأشار إلى أنه أول كيان في العالم يأخذ بعين الاعتبار أن يضع في لوائح المنافسة إمكانية "معاقبة ناد رياضي في قضايا العنصرية".

إقرأ المزيد

وسيتم تمديد الإجراء الذي أقرته أندية الدرجة الأولى ليشمل كأس البرازيل، وهي البطولة التي تجمع ما يقرب من 100 فريق من فئات مختلفة من 27 ولاية في البلاد وستنطلق في 22 فبراير الجاري.

ونقل البيان عن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريجيز، قوله إن "مكافحة العنصرية أمر عاجل، نوقشت الإجراءات منذ قرن ولم نضعها مطلقا موضع التنفيذ".

وبالإضافة إلى العقوبة الرياضية، سيتم إخطار النيابة العامة (مكتب المدعي العام) والشرطة المدنية "بأي فعل عنصري أو تمييزي، حتى لا تقتصر المسألة على المحيط الرياضي وكي يعاقب المخالفون بموجب القانون".

المصدر: "وكالات"