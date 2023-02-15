أرباح قياسية بسبب مونديال قطر.. الفيفا يكشف عن وضعه المالي

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفاصيل بشأن الوضع المالي "الذي شهد طفرة استثنائية" في تقريره السنوي لعام 2022 في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وذكر فيفا، أن إجمالي إيراداته بلغ 7.568 مليارات دولار خلال الفترة من 2019 وحتى 2022، بزيادة مليار دولار عن الفترة السابقة لها.

وفي عام 2022 الذي شهد بطولة كأس العالم في قطر، بلغت العائدات 5.769 مليارات دولار، وجاءت الحصة الأكبر من العائدات من حصيلة بيع حقوق البث التلفزيوني.

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ويتوقع فيفا في دورة كأس العالم المقبلة من 2023 إلى 2026 أن يجمع عائدات بقيمة 11 مليار دولار، نظرا لزيادة عدد فرق المونديال الذي سيقام في أميركا وكندا والمكسيك.

وشهد الوضع المالي زيادة المكافأة السنوية للرئيس جياني إنفانتينو بمقدار 620 ألف فرنك سويسري (673 ألف دولار)، حسب ما نقلت وكالة الأسوشيتد برس.

وبلغ إجمالي راتبه الأساسي ومكافأته قبل الضريبة 3.6 ملايين فرنك سويسري (3.9 ملايين دولار) بالإضافة إلى المزيد من النفقات والمزايا التي يدفعها الفيفا.

المصدر: "وكالات"