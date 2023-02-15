بالفيديو.. سواريز يشعل الغضب بهدف خاطف.. وقوات مكافحة الشغب تتدخل

أثار النجم الأوروغوياني، لويس سواريز، مع فريقه البرازيلي غريميو أزمة خلال مواجهة إيسبورتي كلوب أفينيدا بالدوري المحلي.

وأشعل المهاجم الذي يعيش فترة تألق مع غريميو بتسجيله لـ7 أهداف خلال 5 مباريات الأجواء، وذلك بتمريرة حاسمة له أثناء انشغال بعض لاعبي الفريق المنافس بالاحتجاج على الحكم، حيث لعب سواريز الكرة السريعا، ليسجل زميله كريستالدو هدفا لرغيميو.

ما أثار الغضب في الملعب، وتجمع لاعبو أفينيدا حول الحكم للاعتراض، ثم شوهد عناصر حفظ الأمن وهم يقفزون إلى المستطيل الأخضر لاحتواء الأزمة.

وأنهى غريميو المباراة بفوز 2-0، حيث ضاعف إيفرتون تقدم الفريق في نهاية المباراة خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

واشتهر سواريز بلقطات مثيرة للجدل خلال مسيرته مع في الدوريات الأوروبية أو مع منتخب أوروغواي، أشهرها حين منع هدفا بيده في مواجهة غانا بمونديال 2010 أو حين "عض" مدافع إيطاليا كيليني خلال مباراة المنتخبين بمونديال 2014.

المصدر: "وكالات"