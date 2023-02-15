منذ رونالدينيو وكاكا.. أسرع وأصغر لاعب يسجل لميلان بدوري أبطال أوروبا

قاد براهيم دياز فريقه ميلان الإيطالي للفوز على ضيفه توتنهام الإنجليزي 1-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، وذلك في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعند حلول الدقيقة السابعة تمكن دياز من وضع ميلان في المقدمة، بعد نجاحه من افتتاح التسجيل بهدف جاء من تسديدة قوية بقدم ثيو هيرنانديز تصدى لها الحارس ليتابعها دياز بتسديدة تصدى لها الحارس أيضا ولكن دياز عاد مجددا برأسية سكنت الشباك.

بهذا سجل دياز أسرع هدف لميلان (6 دقائق و24 ثانية)، في مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا منذ هدف رونالدينيو ضد مانشستر يونايتد في فبراير 2010 (دقيقتان و11 ثانية).

Brahim Diaz's goal was the fastest for Milan in a knockout game since Ronaldinho against Manchester United in February 2010 🔴⚫️#UCLpic.twitter.com/uZNB7K80mx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 14, 2023

إقرأ المزيد

وأصبح دياز أصغر لاعب يسجل مع ميلان (23 سنة و195 يوما)، في مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا منذ كاكا في 2004، بثنائية ضد ديبورتيفو لاكورونيا في ربع النهائي (21 سنة و336 يوما).

ووضع فريق ميلان قدما له في الدور ربع النهائي لبطولة "التشامبيونز ليغ"، ولكن مهمته لن تكون سهلة في مباراة الإياب التي ستقام على أرض خصمه توتنهام الأربعاء 8 مارس المقبل، على ملعب "توتنهام هوتسبير" في العاصمة لندن.

المصدر: twitter/ChampionsLeague