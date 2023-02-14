فوز السعودية بشرف استضافة كأس العالم للأندية 2023.. التفاصيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، فوز السعودية بشرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2023.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: "الاتحاد الدولي لكرة القدم: السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023".

الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA:



السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 🇸🇦#مونديال_الأندية_بالسعودية#Clubwcpic.twitter.com/2a2pjE87Qi — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 14, 2023

وأوضح الـ"فيفا" في بيان رسمي له، أن السعودية ستستضيف النسخة المقبلة من مونديال الأندية 2023، خلال العام الحالي، في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023.

وستصبح السعودية الدولة العربية الرابعة، التي تستضيف كأس العالم للأندية، بعد الإمارات، قطر والمغرب.

واستضافت الإمارات بطولة كأس العالم للأندية في 5 مناسبات أعوام (2009، 2010، 2017، 2018 و2021).

أما المغرب، فقد نجحت في استضافة مونديال الأندية ثلاث مرات (2013، 2014 و2022).

بينما نظمت قطر مونديال الأندية في مناسبتين، عامي (2019 و2020).

وجرت النسخة الأخيرة الـ19 لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، في المغرب خلال الفترة ما بين يومي (1 و11) فبراير الجاري، بمشاركة 8 أندية وهي، الوداد (المغرب) بطل إفريقيا، الأهلي (مصر) وصيف دوري أبطال إفريقيا، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) بطل أوقيانوسيا، الهلال (السعودية) بطل آسيا، ريال مدريد (إسبانيا) بطل أوروبا، سياتل ساوندرز (أمريكا) بطل أمريكا الشمالية، وفلامنغو (البرازيل) بطل أمريكا الجنوبية "كأس ليبرتادوريس".

وتوج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية الأخيرة، بعد التغلب على الهلال السعودي (5-3) في النهائي.

وحل فريق فلامنغو البرازيلي في المركز الثالث عقب فوزه على نادي الأهلي المصري (4-2).

وستظل البطولة بنظامها الحالي حتى انطلاقها بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقا بداية من عام 2025.

النظام الحالي للبطولة يتضمن مشاركة 7 فرق تتنافس على اللقب من مختلف قارات العالم.

ممثل البلد المستضيف، هو صاحب ضربة البداية، حيث يكون حامل لقب الدوري المحلي ويخوض المباراة الافتتاحية مع ممثل أوقيانوسيا.

وحال كان ممثل البلد المستضيف هو بطل القارة، فإن وصيف هذه القارة هو من يخوض المباراة الافتتاحية ضد بطل أوقيانوسيا، على غرار النسخة الأخيرة للبطولة، فقد وشارك نادي الأهلي بصفته وصيفا لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2022، بينما شارك حامل اللقب القاري الوداد المغربي كبطل دوري الدولة المستضيفة لمونديال الأندية.

وبعد ذلك، تقام قرعة لتحديد هوية الفرق التي ستتنافس في الدور الثاني، والتي تكون بين ممثلي قارات إفريقيا، آسيا وأمريكا الشمالية بالإضافة إلى الفائز من المباراة الافتتاحية.

أما ممثلا قاراتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، فيبدأن البطولة اعتبارا من الدور نصف النهائي مباشرة وينتظران الفائزان من مباراتي الدور الثاني.

المصدر: وكالات