هجمة مرتدة نموذجية.. صلاح يسجل هدفا تاريخيا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سجل جناح ليفربول النجم المصري محمد صلاح إنجازا تاريخيا خلال لقاء "ديربي الميرسيسايد" أمام جاره وغريمه اللدود إيفرتون، في ختام مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح هدف التقدم "للريدز" في مرمى إيفرتون "التوفيز" عند الدقيقة 36 من ظكم الشوط الأول للقاء بينهما على ملعب "آنفيلد".

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وساهم النجم المصري بذلك في تسجيل 100 هدف لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، على ملعب "آنفيلد"، وذلك وفقا للحساب الرسمي للدوري الإنجليزي.

وساجل محمد صلاح هدفه رقم 70 على ملعب "آنفيلد"، إضافة إلى صناعة 29 هدفا، خلال 104 مباريات، وبات اللاعب الـ13 يساهم في تسجيل 100 هدف في ملعب واحد بمسابقة "البريمرليغ".

المصدر: "وسائل إعلام"