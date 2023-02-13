بعد ركلة جزاء "الملعونة".. باريس سان جيرمان يحسم موقف نجومه من مواجهة بايرن ميونخ

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، عن قائمة الفريق لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويستضيف نادي باريس سان جيرمان الفريق الألماني مساء غد الثلاثاء، على أرض ملعب "بارك دي برينس" في العاصمة باريس، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 8 مارس 2023، على ملعب "أليانز أرينا بندنية ميونخ".

ونشر نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه على موقع "تويتر" قائمة الفريق لمواجهة الفريق البافاري.

ودخل ثلاثي الهجوم، الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، ضمن قائمة النادي الباريسي المؤلفة من 22 لاعبا.

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وتعد عودة مبابي لصفوف النادي الفرنسي بمثابة مفاجأة سارة لمشجعي الفريق، بعد إعلان نادي باريس سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي، في الثاني من شهر فبراير الجاري، أن الفحوصات الطبية أثبتت أن مبابي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيسر، ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وتعرض كيليان مبابي للإصابة خلال المباراة التي جمعت بين فريق باريس سان جيرمان ومضيفه مونبلييه (3-1)، مساء يوم الأربعاء 1 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الفرنسي، واضطر لمغادرة الملعب عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

وأكد المدير الفني للفريق الفرنسي، كريستوف غالتيير، حينها صعوبة التحاق مبابي بمباراة بايرن ميونخ ضمن بطولة "التشامبيونز ليغ".

كما كان ميسي يشكو من آلام في أوتار الركبة، تسببت في غيابه عن مباراة الفريق مع موناكو، السبت الماضي، ضمن مباريات الدوري الفرنسي.

المصدر: وكالات