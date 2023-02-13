الروسي شرشوروف لتدريب منتخب عمان بالسباحة

سيتولى الروسي سيرغي شرشوروف، مهمة تدريب منتخب عمان للسباحة، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد العماني للسباحة عقب التعاقد معه السبت.

وصل شرشوروف العاصمة العمانية مسقط أمس الأحد، ليلتقي رئيس الاتحاد العماني للسباحة طه الكشري قبل توجهه إلى البريمي لزيارة معسكر المنتخب، ومناقشة خطة العمل الجديدة للمنتخب.

تعرف على المدرب العام #المنتخب_الوطني_للسباحةpic.twitter.com/qCIhnkUeeR — Oman Swimming Association الاتحاد العماني للسباحة (@OmanSwimming) February 12, 2023

والتقى المدرب الروسي البالغ 38 عاما، في المسكر، السباحين والجهاز الفني التدريبي المعاون له، واطلع على برنامج الإعداد.



ويملك شرشوروف سيرة ذاتية كبيرة في تدريب السباحة، إذ تخرج من الكلية الروسية للتربية البدنية والرياضية في اختصاص السباحة 2006 وتدرج في العديد من مجال التدريب من مراحل التعليم إلى تدريب المستوى العالي، كما عمل كمدرب عام خلال الفترة من 2009 لـ2020 بالمركز الرياضي والتدريبي "سامبو 70" بمقاطعة موسكو.



وأوكل الاتحاد العماني للسباحة إلى شرشوروف انتقاء السباحين الموهوبين وإعداد برامج تطوير ومتابعة بهدف محاكاة معايير المنتخب الروسي.

المصدر: "وكالات"