مانشستر يونايتد يهزم ليدز ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

حقق نادي مانشستر يونايتد فوزا متأخرا وثمينا على حساب مضيفه ليدز يونايتد بهدفين دون رد يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتظر مانشستر يونايتد حتى الدقائق العشر الأخيرة من المباراة ليسجل هدفيه، عن طريق ماركوس راشفورد، وأليخاندرو جارناتشو في الدقيقتين 80، و85 تواليا.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة ليرتقي إلى وصافة الدوري مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة مانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الثالث (45 نقطة) وأستون فيلا التي ستقام في وقت لاحق اليوم الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد ليدز عند 19 نقطة في المركز الـ17.

المصدر: RT