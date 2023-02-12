فريق تركي ينسحب من الدوري الممتاز بسبب الزلزال المدمر

أعلن نادي غازي عنتاب الرياضي انسحابه من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا الاثنين الماضي.

وعزا النادي انسحابه من مسابقات كأس الجمهورية، والدوري، إلى "عدم قدرته على التفكير في كرة القدم بعد وقوع كارثة بهذا الحجم".

وجاء في بيان نشره غازي عنتاب على موقعه يوم الأحد: "نواصل تضميد الجراح بعد كارثة الزلزال الذي ضرب 10 مدن مجاورة، بينها مدينتنا (غازي عنتاب)".

وأضاف البيان: "بعد هذه الكارثة، لم تعد لدينا القدرة على الحديث عن كرة القدم".

وتابع: "لا يبدو أن نادينا يمكنه مواصلة أنشطته الرياضية في ظل كل هذه الظروف الصعبة"، معلنا انسحاب النادي من منافسات الدوري الممتاز وكأس الجمهورية لموسم 2022-2023.​​​​​​​

وضرب زلزال الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: الأناضول