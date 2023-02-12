ماراثون دبي.. هيمنة إثيوبية عائلية على منصة التتويج

أحرز الإثيوبيان أبيدسا تولا وديرا ديدا الأحد، لقبي الرجال والسيدات على التوالي في تتويج عائلي للنسخة الثالثة والعشرين من ماراثون دبي والتي شهدت هيمنة إثيوبية مطلقة على الفئتين.

وقطع تولا (22 عاما)، الشقيق الأصغر لبطل العالم تاميرات تولا، مسافة السباق البالغة 42.195 كلم في ساعتين و5 دقائق و42 ثانية، متفوقا على مواطنيه ديريسا غيليتا، وهامونت إليو انغداياهو.

أما ديدا المتزوجة من تاميرات تولا، فحققت رقما شخصيا وأنهت السباق في ساعتين و21 دقيقة و11 ثانية، متفوقة على مواطنتيها روتي أغا، وسيرانيش يرغا.

واحتفل تولا وزوجة شقيقه معا عند خط النهاية بالالتحاف بعلم إثيوبيا.

وقال تولا الذي كان يخوض أول ماراثون له على الإطلاق "استعدّيت جيدا وهذا ما ساعدني على الفوز، كانت الرطوبة عالية، لكنني كنت مستعدا لذلك".

ومن جهتها، قالت ديدا التي شاركت بعد إنجابها طفلا مؤخرا "كان السباق رائعا وتنافسيا وتكتيكيا للغاية، ولكنني كنت واثقة من الفوز وهذا ما ساعدني".

المصدر: أ ف ب