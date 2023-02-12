 
مباشر

آل الشيخ والأمير عبد العزيز بن تركي يجهزان مفاجأة للاعبي الهلال

الرياضة

آل الشيخ والأمير عبد العزيز بن تركي يجهزان مفاجأة للاعبي الهلال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqkr

أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن تنظيم حفل تكريم خاص لفريق الهلال، بمناسبة تتويجه بالميدالية الفضية في كأس العالم للأندية التي استضافها المغرب.

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "احتفاء بأبطال فريق الهلال، بعد مستوياتهم الكبيرة وتحقيقهم ثاني أندية العالم.. وبعد التنسيق مع أخي المستشار تركي آل الشيخ سيتم تنظيم حفل تكريم للأبطال في بوليفارد رياض سيتي، مساء اليوم الأحد".

ومن جانبه، قال رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، على حسابه في "تويتر"، إن الحفل سيقام على مسرح محمد عبده لتكريم وصيف أندية العالم.

وقدم الهلال أداء مشرفا أمام ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية أمس، رغم خسارته بنتيجة 3-5.

وحقق الهلال ميدالية فضية تاريخية في مونديال الأندية، ليصبح أول فريق سعودي يحقق هذا الإنجاز، وثالث فريق عربي يتوج وصيفا لبطل كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي في 2013 والعين الإماراتي في 2018.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع