آل الشيخ والأمير عبد العزيز بن تركي يجهزان مفاجأة للاعبي الهلال

أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن تنظيم حفل تكريم خاص لفريق الهلال، بمناسبة تتويجه بالميدالية الفضية في كأس العالم للأندية التي استضافها المغرب.

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "احتفاء بأبطال فريق الهلال، بعد مستوياتهم الكبيرة وتحقيقهم ثاني أندية العالم.. وبعد التنسيق مع أخي المستشار تركي آل الشيخ سيتم تنظيم حفل تكريم للأبطال في بوليفارد رياض سيتي، مساء اليوم الأحد".

احتفاءً بأبطال فريق @Alhilal_FC



بعد مستوياتهم الكبيرة وتحقيقهم ثاني أندية العالم..



وبعد التنسيق مع أخي معالي المستشار @Turki_alalshikh



سيتم إقامة حفل تكريم للأبطال في #بوليفارد_رياض_سيتي مساء اليوم الأحد pic.twitter.com/jInkqyROH9 — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) February 11, 2023

ومن جانبه، قال رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، على حسابه في "تويتر"، إن الحفل سيقام على مسرح محمد عبده لتكريم وصيف أندية العالم.

حفل وزارة الرياضه في مسرح محمد عبده في البوليفارد لتكريم وصيف اندية العالم 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/91ulgTEz75 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 11, 2023

وقدم الهلال أداء مشرفا أمام ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية أمس، رغم خسارته بنتيجة 3-5.

وحقق الهلال ميدالية فضية تاريخية في مونديال الأندية، ليصبح أول فريق سعودي يحقق هذا الإنجاز، وثالث فريق عربي يتوج وصيفا لبطل كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي في 2013 والعين الإماراتي في 2018.

المصدر: RT