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فلامينغو يهزم الأهلي المصري ويتوج ببرونزية مونديال الأندية

الرياضة

فلامينغو يهزم الأهلي المصري ويتوج ببرونزية مونديال الأندية
AP
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توج نادي فلامينغو البرازيلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب عقب فوزه على الأهلي المصري 4-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت.

وأحرز رباعية الفريق البرازيلي، غابرييل باربوسا "هدفين" من ركلتي جزاء، في الدقيقتين 11 و84، وبيدرو جيليرمي "هدفين" في الدقيقتين 77 و"90+1" بينما سجل أحمد عبد القادر هدفي الأهلي في الدقيقتين 38 و60.

وشهدت المباراة إهدار الظهير الأيسر لنادي الأهلي، علي معلول، ركلة جزاء في الدقيقة 58، كما أكمل الفريق المصري المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69، بعد طرد مدافعه  خالد عبد الفتاح.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة النهائية لمونديال الأندية وستجمع بين ريال مدريد والهلال السعودي.

المصدر: RT

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