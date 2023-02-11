الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يواصل إهدار النقاط بتعادل ثالث تواليا

تابع تشيلسي إهدار النقاط بتعادله للمباراة الثالثة تواليا وهذه المرة أمام مضيفه وست هام 1-1 يوم السبت، في افتتاح منافسات المرحلة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم البرتغالي جواو فيليكس لتشيلسي في الدقيقة 16، وأدرك الإيطالي إميرسون هدف التعادل لوست هام في الدقيقة 28.

وسقط تشيلسي صاحب المركز التاسع برصيد 31 نقطة في فخ التعادل للمباراة الثالثة تواليا بعد تعادله سلبا أمام ليفربول وفولهام في المرحلتين الماضيتين، علما بأنه لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته الثماني الأخيرة.

في المقابل، فشل وست هام بإشراف مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس في الفوز للمباراة الثانية تواليا بعد تعادله 1-1 أمام نيوكاسل في المرحلة الماضية، ليحتل المركز الخامس عشر مع 20 نقطة.

المصدر: وكالات