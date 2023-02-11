أول قرار لمرتضى منصور بعد سقوط الزمالك أمام بلوزداد الجزائري

قرر رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عقد اجتماع طارئ مع مجلس الإدارة، يوم السبت، لمناقشة العديد من الأمور المهمة الخاصة بفريق كرة القدم.

وجاء هذا القرار بعد هزيمة الزمالك على أرضه وأمام جماهيره على يد شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، أمس الجمعة، في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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وشن جمهور الزمالك هجوما حادا خلال مباراة أمس على مرتضى ونجله أمير، المشرف العام على الفريق، في ظل تراجع النتائج وفشل النادي في إبرام صفقات قوية.

ويمر الزمالك، بطل الدوري المصري في الموسمين الماضيين، بمرحلة انعدام توازن إثر نتائج متواضعة في الآونة الأخيرة في الدوري إذ حقق فوزا يتيما في مبارياته السبع الأخيرة، وآخرها خسارة مذلة أمام فاركو بثلاثية نظيفة الاثنين الماضي في المرحلة السابعة عشرة ما أدى إلى تراجعه في الترتيب إلى المركز الرابع.

المصدر: وكالات