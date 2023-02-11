تشكيلة الأهلي المصري الأساسية لمواجهة فلامينغو

أعلن مدرب الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، تشكيلة فريقه لمواجهة فلامينغو البرازيلي، يوم السبت، لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: بيرسي تاو وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف.

📋| إليكم تشكيل الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 🏆🦅

🔴| #يلا_يا_أهليpic.twitter.com/mX8dPkWf6Y — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 11, 2023

ويتطلع الأهلي للتتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية للمرة الثالث تواليا.

المصدر: RT