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تشكيلة الأهلي المصري الأساسية لمواجهة فلامينغو

الرياضة

تشكيلة الأهلي المصري الأساسية لمواجهة فلامينغو
AP
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أعلن مدرب الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، تشكيلة فريقه لمواجهة فلامينغو البرازيلي، يوم السبت، لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وطاهر محمد طاهر. 

الهجوم: بيرسي تاو وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف. 

ويتطلع الأهلي للتتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية للمرة الثالث تواليا.

المصدر: RT

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