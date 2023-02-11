تشكيلة الأهلي المصري الأساسية لمواجهة فلامينغو
AP
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أعلن مدرب الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، تشكيلة فريقه لمواجهة فلامينغو البرازيلي، يوم السبت، لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.
وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:
خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح.
خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وطاهر محمد طاهر.
الهجوم: بيرسي تاو وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف.
📋| إليكم تشكيل الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 🏆🦅— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 11, 2023
🔴| #يلا_يا_أهليpic.twitter.com/mX8dPkWf6Y
ويتطلع الأهلي للتتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية للمرة الثالث تواليا.
المصدر: RT