إيقاف لاعب التنس المغربي الرشيدي مدى الحياة

عاقبت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، لاعب التنس المغربي السابق، يونس الرشيدي بالإيقاف مدى الحياة، يوم الخميس، بعد إدانته بـ135 مخالفة تلاعب في نتائج المباريات.

وقالت الوكالة إن هذا هو أكبر عدد من جرائم التلاعب بنتائج المباريات من قبل شخص واحد في تاريخ رياضة التنس.

وأصدرت الوكالة قرارا بحرمان يونس الرشيدي من اللعب أو التدريب أو حضور أي من بطولات التنس التي تنظمها الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس ورابطة محترفات التنس.

كما تم تغريم اللاعب المغربي بـ34 ألف دولار أمريكي.

وقضت مسؤولة الاستماع المستقلة لمكافحة الفساد جاني سوبليير بإثبات جميع التهم الموجهة إلى الرشيدي البالغ من العمر 36 عاما.

وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إن الرشيدي متورط في التلاعب بنتائج المباريات مع لاعبين جزائريين تم إيقافهما مؤخرا بعد تحقيقات في بلجيكا.

المصدر: وكالات