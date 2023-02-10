سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهتيه ضد موناكو وبايرن ميونخ

سيغيب ليونيل ميسي عن مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو غدا ضمن منافسات الدوري الفرنسي، فيما تحوم الشكوك حول جهوزيته للموقعة المرتقبة ضد بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وأكد سان جيرمان في بيان أن النجم الأرجنتيني تعرض لإصابة في "العضلات الخلفية للفخذ" خلال الخسارة في ثمن نهائي كأس فرنسا ضد مضيفه مارسيليا (1-2) أول أمس الأربعاء.

وأضاف أن اللاعب "سيبقى في الرعاية 48 ساعة ومن المرتقب أن يعود إلى التمارين الاثنين" قبل يوم من مباراة الفريق ضد ضيفه البافاري في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال.

وتشكل إصابة ميسي ضربة قاسية أخرى للفريق الباريسي، الذي يفتقد أصلا نجمه الآخر كيليان مبابي المتوقع غيابه عن موقعة الثلاثاء ضد بايرن، وذلك بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في بداية الشهر الحالي وستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع وفق ما أعلن سابقا نادي العاصمة الفرنسية.

ويعاني سان جيرمان أصلا منذ بداية العام الجديد، إذ سقط في مباراتين من الثلاث الأولى له في الدوري، قبل أن يحقق فوزين تواليا في المرحلتين الماضيتين.

غير أن سقطة الأربعاء أمام مارسيليا طرحت أكثر من علامة استفهام حول أداء الفريق قبل خمسة أيام من الاستحقاق الأوروبي المنتظر أمام ضيفه بايرن والذي ستزداد صعوبته كثيرا في حال غاب ميسي ومبابي.

المصدر: أ ف ب