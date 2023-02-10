الدوسري على موعد مع تخطي رقم أبو تريكة وتسجيل إنجاز تاريخي في لقاء ريال مدريد

يستهدف جناح نادي الهلال، الدولي السعودي سالم الدوسري، تحقيق إنجاز تاريخي عندما يواجه فريقه ريال مدريد غدا السبت في نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

ويتطلع الدوسري للانفراد بصدارة أفضل هدافي العرب في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما عادل رقم أسطورة منتخب مصر ونادي الأهلي، محمد أبو تريكة، برصيد أربعة أهداف لكل منهما، عقب تسجيله هدفين في فوز الهلال على فلامينغو 3-2، الثلاثاء الماضي في نصف النهائي.

سر الرقم 4⃣



سالم الدوسري واصل كتابة التاريخ وعادَل محمد أبو تريكة كأكثر لاعب عربي يسجل في كأس العالم للأندية FIFA 👑



"التورنيدو" يملك الفرصة للانفراد بالصدارة في نهائي المغرب 2022 🔝🇪🇬🇸🇦@trikaofficial | @salem_d29 | @Alhilal_FC | @AlAhlypic.twitter.com/hiOdMDDg37 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 8, 2023

ويتصدر الدوسري أيضا قائمة أفضل هدافي العرب في بطولة كأس العالم للمنتخبات، برصيد ثلاثة أهداف بالتساوي مع مع مواطنه سامي الجابر، والتونسي وهبي الخزري والمغربي يوسف النصيري.

ويستضيف ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة المغربية الرباط، مواجهة ريال مدريد والهلال، حيث يبحث الريال لحصد لقبه الخامس في كأس العالم للأندية بينما يتطلع الهلال ليصبح أول فريق عربي يتوج بلقب المسابقة.

المصدر: "فيفا"