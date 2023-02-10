لأول مرة في الشرق الأوسط.. كأس العالم للدراجات الاستعراضية

تستضيف السعودية بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية لموسم 2023، خلال الفترة من 10 إلى 18 فبراير الجاري، ضمن فعاليات مهرجان الدرعية الحضري التابع لموسم الدرعية بنسخته الثانية.

ويتنافس خلال فعاليات البطولة أفضل الرياضيين والرياضيات في الدراجات الاستعراضية، الباركور، التزلج، والبريك دانس، وذلك في مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية.

وستكون الدرعية إحدى المحطات الست ضمن جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وستتبعها محطة مونبلييه بفرنسا، وبروكسل في بلجيكا، وثلاث محطات أخرى ستحدد لاحقا.

وسيشارك في بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية التي ستنطلق منافساتها الرياضية الحماسية في 15 فبراير، لأول مرة في المملكة، رياضيون ورياضيات من أكثر من 25 دولة، من أقوى وأهم الرياضيين في هذه البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وتتضمن البطولة العديد من الفعاليات والعروض الرياضية الحصرية وسيقدم البطل العالمي كيني بيليه العديد من الاستعراضات المثيرة والشيقة.

كما ستتضمن مجموعة من الفعاليات المصاحبة أبرزها، الموسيقى الحية "دي جي"، ولقاء اللاعبين، وباقة من المطاعم، والمحال التجارية، والألعاب والتزلج، إلى جانب مساحة خاصة لعشاق وهواة الرياضات الاستعراضية لممارسة هوايتهم، وكذلك عروض توضيحية وورش عمل شيقة.

المصدر:صحيفة "سبق" السعودية