رونالدو يعلق على تسجيله أول "سوبر هاتريك" في مسيرته بالدوري السعودي

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، عن سعادته بتسجيله أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في فوز فريقه 4-0 على الوحدة يوم الخميس في الجولة الـ16 من الدوري السعودي.

ونشر رونالدو على حسابه في موقع "إنستغرام" صورة له من المباراة خلال احتفاله بأحد أهدافه وعلق عليها قائلا: "شعور رائع أنني سجلت أربعة أهداف ووصلت للهدف رقم 500 في مشوراي في مسابقات الدوري.. فوز مهم للغاية للفريق!".

ورفع رونالدو، رصيده مع النصر، إلى خمسة أهداف في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبات البرتغالي، أول لاعب يسجل "سوبر هاتريك" في الموسم الحالي بالدوري السعودي، كما أنه أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز منذ بداية دوري روشن للمحترفين.

المصدر: RT