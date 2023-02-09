شبكة رياضية عربية تعلن بث لقاء الهلال السعودي وريال مدريد مجانا

أعلنت شبكة SCC الرياضية السعودية عبر "تويتر" يوم الخميس، أنها ستبث مجانا على قناتها مواجهة الهلال، وريال مدريد في نهائي مونديال الأندية.

وقالت الشبكة: "نهائي مونديال الأندية مجانا، تسر شركة الرياضة السعودية أن تعلن عن نقل نهائي مونديال كأس العالم للأندية لكرة القدم والذي سيجمع فريقي الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني عبر قنوات SSC في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف البيان: "ستتوفر للمباراة ثلاثة خيارات للتعليق بالعربية".

ويستضيف ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة المغربية الرباط، مواجهة ريال مدريد والهلال بعد غد السبت، حيث يبحث الريال لحصد لقبه الخامس في كأس العالم للأندية بينما يتطلع الهلال ليصبح أول فريق عربي يتوج بلقب المسابقة.

وكان الهلال حجز مقعده في نهائي مونديال الأندية، بعد فوزه على فريق فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2.

بينما تأهل ريال مدريد بعد تخطيه عقبة الأهلي المصري بالفوز عليه بنتيجة 4-1.

المصدر: الرياضية السعودية