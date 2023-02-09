 
مباشر

ميسي مهدد بالغياب عن مواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

الرياضة

ميسي مهدد بالغياب عن مواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uq1m

تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان في مواجهة الثلاثاء ضد بايرن ميونيخ، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وتعرض ميسي للإصابة في فخذه أمس الأربعاء في الخسارة أمام الغريم مارسيليا 1-2 في ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا، وسيغيب بشكل مؤكد عن مباراة الدوري المحلي السبت ضد موناكو بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

إقرأ المزيد
مارسيليا يطيح بسان جيرمان من كأس فرنسا
مارسيليا يطيح بسان جيرمان من كأس فرنسا

وتشكل إصابة ميسي ضربة قاسية أخرى للفريق الباريسي، الذي يفتقد أصلا نجمه الآخر كيليان مبابي المتوقع غيابه عن موقعة الثلاثاء، وذلك بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في بداية الشهر الحالي وستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع وفق ما أعلن سابقا نادي العاصمة الفرنسية.

ويعاني سان جيرمان أصلا منذ بداية العام الجديد، إذ سقط في مباراتين من الثلاث الأولى له في الدوري، قبل أن يحقق فوزين تواليا في المرحلتين الماضيتين.

غير أن سقطة أمس الأربعاء أمام مارسيليا طرحت أكثر من علامة استفهام حول أداء الفريق قبل ستة أيام من الاستحقاق الأوروبي المنتظر أمام ضيفه بايرن والذي ستزداد صعوبته كثيرا في حال غاب ميسي ومبابي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن (اليوم الرابع)