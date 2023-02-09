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بعد التصريحات النارية.. شقيق ميسي يتراجع ويعتذر

الرياضة

بعد التصريحات النارية.. شقيق ميسي يتراجع ويعتذر
AFP
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اعتذر ماتياس شقيق ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة السابق، ولاعب باريس سان جيرمان الحالي، لجماهير البلوغرانا، عن تصريحاته الأخيرة وانتقاداته بشأن مستقبل "البرغوث".

وخرج ماتياس ميسي، أمس الأربعاء، بمجموعة من التصريحات المثيرة للجدل والتي هاجم خلالها نادي برشلونة، فريق شقيقه السابق، قائلا إن ميسي لن يعود إلى برشلونة قبل التخلص من رئيس النادي خوان لابورتا، ووصفه بـ"ناكر الجميل".

وأصدر ماتياس بيانا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" قال فيه: "أريد أن أدافع عن نفسي بعد ما قلته، لقد كنت فقط مع ابني وأصدقائي أقوم بمزحة، لا يمكن أن أفكر بهذه الطريقة بشأن ناد كبير مثل برشلونة وتاريخه، الذي قدم الكثير لعائلتي وإلى ليو".

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وأضاف: "بالنسبة لي كتالونيا هي وطني الثاني وهو أمر معروف جيدا، وأنا آسف جدا وأعتذر للجميع وخاصة جماهير برشلونة".

ورحل ميسي، عن صفوف برشلونة، في صيف 2021، بعد انتهاء عقده، وعدم قدرة النادي الكتالوني على التجديد له.

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